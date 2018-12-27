Политолог рассказал, что сыграло "роковую роль" для Порошенко

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В Верховной раде потребовали создать следственную комиссию по поводу введения военного положения на Украине. Политолог Владимир Киреев прокомментировал ситуацию, в которой оказался действующий украинский президент.

Депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский потребовал создать следственную комиссию по вопросу военного положения на Украине.

Президент Украины Петр Порошенко на заседании СНБО в среду заявил о прекращении действия военного положения в десяти областях страны. Глава государства утверждает, что за месяц его действия была проведена большая работа по усилению обороноспособности Украины.

"Мы требуем от президента и Совета национальной безопасности и обороны ответа на ряд возникших вопросов", – написал Новинский в Facebook.

Он считает, что власти должны сообщить, насколько именно была повышена обороноспособность и каковы экономические последствия военного положения. "Мы с коллегами требуем немедленного создания временной следственной комиссии Верховной рады Украины для получения ответов на эти и другие вопросы, а также для установления истины относительно событий 25-26 ноября, приведших к введению военного положения", – добавил Новинский.

По его мнению, военное положение было направлено на отсрочку президентских выборов и повышение рейтинга действующего главы государства.

Политолог Владимир Киреев в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о ситуации, в которой оказался действующий президент Украины.

"Это просто удивительно, насколько все это оказалось непродуманно. Вводили-то с прицелом на продление, но не получилось. Наверное, это потому, что настоящие цели военного положения были для всех очевидны, и эта очевидность сыграла роковую роль для Порошенко. Его оппоненты – и та же (лидер партии "Батькивщина" Юлия) Тимошенко, и другие – имеют свои виды на президентское кресло. У них свои расчеты на избирательную кампанию и на те политические очки, которые они планируют заработать в ходе этой кампании. Оппонентов у действующего президента много, и совокупно они намного мощнее, чем Порошенко. Поэтому получилось, что перебороть собственную политическую систему, украинский политикум оказалось для Порошенко невозможно. И отменить выборы невозможно, и войну настоящую, о которой он постоянно говорит, начать тоже невозможно – остается только война пропагандистская", – считает Владимир Киреев.

По его мнению, история с введением военного положения является характерным примером действий Киева в последние годы и даже десятилетия.

"Это характерно для Украины не только после "евромайдана", но и вообще для постсоветской Украины: большое количество риторики, идеологии, но при этом – невозможность реализовать ни один из провозглашенных сценариев. Не получилось ни экономического развития, ни политического госстроительства, ни выстраивания каких-то осмысленных международных связей – ни с Россией, ни с кем-то еще. И эта история с введением военного положения – она точно такая же. Объявить объявили, а реализовать – опять не получилось", – заключил Владимир Киреев.

Источник: https://ria.ru/radio/