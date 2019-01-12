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В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, началось оборудование площадок военно-патриотического парка для военнослужащих и членов их семей.

В военных городках Гюмрийского военного гарнизона на площадках мемориальных комплексов «Воинской Славы» будут размещаться объекты военно-патриотической направленности, спортивные комплексы, культурно-досуговые помещения, выставки современных образцов вооружения и военной техники, духовно-просветительские центры.

В музее истории соединения будут дооборудованы помещения с военно-историческими экспонатами, образцами амуниции, военно-исторической фортификации и исторической техники времен Великой Отечественной войны и других вооруженных конфликтов.

«Основная цель создания военно-патриотического парка в соединении – воспитание у военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей уважения к традициям Вооруженных сил и Отечества, формирование привлекательного образа военной службы и развитие чувства патриотизма» – отметил командир военной базы полковник Владимир Елканов.

Площадки военно-патриотического парка ЮВО в Армении будут доступны для военнослужащих и членов их семей, воспитанников Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также для представителей общественных, дипломатических, силовых структур и образовательных учреждений Армении. В них планируется проводить культурно-досуговые, военно-патриотические и спортивные мероприятия.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа