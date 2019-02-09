Потерянное 12 лет назад кольцо выпало из носа женщины!

По словам самой девушки, ничего не предвещало появление кольца, потерянного 12 лет назад, из носа.

Эбигейл сообщила, что начала безостановочно чихать и даже не почувствовала, как из ее носа выходит инородный предмет. Находку она обнаружили уже после того, как посмотрела на платок.

Девушка рассказала, что потеряла его 12 лет назад, и подумала, что его мог взять кто-то из ее подруг, которым оно приглянулось.

Кольцо Эбигейл – подарок матери на восьмилетие. Пропажа расстроила девочку, но она не предполагала, что оно всегда было с ней.

Мать девушки предположила, что оно попало в нос ребенка, когда та ковыряла в носу.