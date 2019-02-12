Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, данный вопрос будет обсуждаться на ближайшей встрече глав МИД стран Евросоюза в следующий понедельник, 18 января. Ожидается, что новые санкции вступят в силу примерно в конце марта текущего года.

«Они (санкции.— прим. «Газета.Ru») ждут своего часа», — сказал источник.

5 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.