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Сексуальный скандал разгорелся на подлодке ВМС США

ВМС США расследуют сексуальный скандал, который разгорелся на атомном подводном ракетном крейсере USS Florida.

Командование подлодки получило информацию о том, что моряки составили списки, оценивающие сексуальную привлекательность их сослуживцев женского пола. Бумаги содержали оскорбительные шутки, а также неприемлемые комментарии в их адрес. Напротив фамилий женщин-коллег стояло определенное количество звездочек.

На момент скандала в команде находились 32 женщины из 173 членов экипажа. При этом пять представительниц прекрасного пола служили в офицерских званиях, еще двое — были младшими офицерами.

Информация всплыла в июне прошлого года. Командир USS Florida Грегори Керчер, получив эти данные, отказался запускать расследование, а попытался выяснить авторство документов. Керчер был отстранен от поста после того, как скандал распространился за пределы субмарины. Известно также, что минимум двое членов экипажа были уволены из рядов армии, еще несколько военных получили дисциплинарные взыскания за непристойное поведение, пишет Military.com.

Стоит отметить, что во всех странах НАТО, которые располагают атомным подводным флотом, женщины служат на подводных лодках. Последней к этому пришла Франция: дам допустили на подводные ракетоносцы в 2015 году. В ВМФ России подобную практику вводить не планируют.

Источник: https://riafan.ru/1180082-seksualnyi-skandal-razgorelsya-na-podlodke-vms-ssha?utm_source=onesignal&utm_medium=push&utm_campaign=main

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Категория: Новости / В мире

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