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Обнаружены новые доказательства существования тайной тюрьмы батальона "Азов" в аэропорту Мариуполя. Политолог Михаил Смолин предположил, как отреагируют на эту информацию на Западе.

РИА Новости нашло новые доказательства существования тайной тюрьмы в аэропорту Мариуполя, которая принадлежала батальону "Азов" (против участников "Азова" в РФ возбуждены уголовные дела, ? ред.) при негласном покровительстве Службы безопасности Украины (СБУ).

В марте этого года бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров представил на пресс-конференции в Москве фотографии, доказывающие существование в Мариуполе неофициальной тюрьмы.

По его словам, она была создана в одном из терминалов аэропорта и только летом ? осенью 2014 года через нее прошли более 300 человек. Двое умерли за это время, заявил Прозоров.

РИА Новости пообщалось с бывшими заключенными и сотрудниками тюрьмы. Их свидетельства подкреплены видеоматериалами, а также медицинскими справками, выданными как Украиной, так и самопровозглашенной ДНР.

Кроме того, существование тайной тюрьмы подтвердила мониторинговая миссия ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине (УВКПЧ).

Подробности собраны в расследовании агентства, которое будет опубликовано в нескольких частях.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.

"Существование такого рода тайных тюрем, я думаю, на Украине ? самая обычная вещь. Тем более что мы знаем идеологические установки формирований, подобных батальону "Азов", лидеры которого открыто поддерживают идеи национал-социализма. Поэтому можно себе представить, как обращались с людьми, попавшими в их тайные тюрьмы. Это вполне подпадает под определение преступление против человечности", ? сказал Михаил Смолин.

По его мнению, западные структуры осознанно игнорируют информацию о подобных преступлениях украинской стороны.

"Абсолютно уверен, что никакие европейские и другие западные структуры это "не заметят", как не заметили они в своем время и преступления косовских боевиков. Все руководство нынешнего Косово было замешано в эти преступления, как и киевское руководство, я уверен, знало о существовании такого рода тюрем. Уверен, что и в официальных тюрьмах, которые контролирует СБУ, происходили преступления и пытки. Но раз с 2014 года к Украине у западных структур не возникало в этой связи никаких вопросов, то, думаю, и в 2019 году эта новая информация не даст толчок для соответствующего разбирательства", ? сказал Михаил Смолин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/