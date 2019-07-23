Эксперт объяснил, чем вызван призыв Европы к России "признать вину" по MH17

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Евросоюз призвал Москву признать ответственность за крушение MH17. В эфире радио Sputnik политолог Леонид Крутаков высказал мнение, что дело по MH17 стало "скрепой" для Европы.

Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского Boeing 777 над Донбассом в июле 2014 года. Об этом говорится в декларации Совета Европы. В документе также содержится призыв к Москве приступить к полномасштабному сотрудничеству в рамках проводимого расследования. Заявление приурочено к пятой годовщине крушения самолета.

В Госдуме заявление из Европы назвали редким цинизмом.

"ЕС призвал Россию взять на себя ответственность за сбитый боинг МН-17. То есть Брюссель говорит "нет" объективному расследованию, "нет" презумпции невиновности, "нет" разумным доводам и "да" политическому самооговору", – написал руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в Twitter.

Политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Дело малайзийского Boeing является сегодня некоей "скрепой" для Европы, потому что это дело стало поводом для введения против России секторальных санкций, экономических. Понятно, что от них несет убытки не только Россия, но и Европа, и хотелось бы от этого избавиться. Но как: признать свою вину или заставить признать вину Россию? Свою вину и ошибочность поспешных решений Европе признавать не хочется. Конечно, они за это держатся. И держится не Европа как таковая, а нынешняя европейская элита, для которой правда о деле крушения самолета и о последствиях их действий в отношении России приведет к тому, что они просто "обанкротятся" перед своим населением", – считает Леонид Крутаков.

Совместная следственная группа (ССГ), которая проводит расследование и в которую Россия не входит, опубликовала в июне новый доклад по МН17, где названы имена четырех человек, якобы причастных к крушению самолета. Этих людей намереваются объявить в международный розыск.

В российском МИД подобные обвинения назвали голословными и подчеркнули, что Москва с первого дня трагедии помогала следствию и была заинтересована в том, чтобы установить справедливость. Президент России Владимир Путин заявил, что у России есть своя версия произошедшего, тогда как следственная группа оставляет целый ряд важных вопросов без ответов. По словам президента, ССГ просто "назначила виновных", и такой подход к расследованию не устраивает российскую сторону.

Малайзийский Boeing 777, который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в случившемся ополченцев, однако те заявили, что у них нет вооружений, способных сбивать самолеты на таких высотах.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru