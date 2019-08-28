"Позор вдвойне". Неприятные новости для "новой церкви" Украины

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Комиссии Греческой православной церкви выступили против "новой церкви" Украины, сообщил источник. Скоро и Киев откажется ее признавать, считает религиовед Роман Силантьев. Он высказал свое мнение в эфире радио Sputnik.

Две комиссии, созданные Элладской (Греческой) православной церковью, высказались против признания "новой церкви" Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в церковных кругах.

По его словам, для изучения вопроса законности предоставления автокефалии новой украинской церковной структуре созданы две комиссии: по каноническим проблемам и по экклезиологии. "Обе комиссии имеют возражения, серьезные возражения по вопросу, надо ли признавать ("новую украинскую церковь", – ред.). И каждая объяснила причины", ? сказал собеседник агентства.

По его мнению, "найдется очень мало греческих митрополитов, которые признают такое раскольническое больное положение". Он также заявил, что священники у Епифания (предстоятеля "новой церкви" Украины) не были рукоположены: у них не было хиротонии, нет апостольского преемства.

Как считает собеседник агентства, эту проблему должна решить патриархия Константинополя, созвав всеправославный Синод по единственному вопросу – по Украине.

Религиовед, доктор исторических наук, профессор МГЛУ, директор правозащитного центра Всемирный русский народный собор Роман Силантьев предположил в эфире радио Sputnik, каковы перспективы "новой церкви" Украины.

"Ситуация складывается так, что скоро и украинские власти перестанут признавать "новую украинскую церковь". Поскольку она находится в состоянии нарастающего кризиса, о международном признании речи уже не идет. Даже самые верные сторонники патриарха Варфоломея сильно сомневаются в том, что этот проект был удачным. Там еще достаточно острая война между Филаретом (глава неканонического "Киевского патриархата", ? ред.) и Епифанием, участие Епифания в сомнительных мероприятиях, начавшийся процесс возвращения общин в каноническую православную церковь – все это играет сильно против них", ? считает Роман Силантьев.

Отсутствие признания со стороны православных церквей мира ? это удар по созданной на Украине новой церковной структуре, а также по авторитету Константинополя, уверен он.

"Прихожане окажутся в дураках, обнаружив, что их привели в очередную раскольническую организацию, которую им преподносили под видом канонической. Но главный удар – по авторитету (Константинопольского патриарха, ? ред.) Варфоломея, это позор невиданного масштаба. Устроить такое – это уже позор, но создать при этом вдобавок совершенно нежизнеспособную структуру – это позор вдвойне", ? сказал Роман Силантьев.

В декабре 2018 года в Киеве состоялся так называемый объединительный собор, на котором была образована "новая церковь" Украины ("Православная церковь Украины", ПЦУ). Это произошло в результате слияния двух действовавших в стране неканонических церквей. Главой новой структуры стал "митрополит" Епифаний Думенко.

Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.

Шестого января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать приходы за границей. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой".

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/