Грузинская сторона пытается выставить в негативном свете законные решения руководства Южной Осетии, - КГБ

/В мире/

Комитет госбезопасности Южной Осетии заявил, что поводом для ажиотажа в приграничной зоне стали незаконные выходки грузинской стороны.

"29 августа на сайте грузинского информационного агентства "Грузия онлайн" появилась публикация, в которой грузинская сторона пытается выставить в негативном свете законные решения руководства Республики Южная Осетия по обеспечению безопасности своих граждан, - говорится в комментарии КГБ. - Так, в статье под названием "СГБ Грузии заявляет о крайне опасных и деструктивных действиях оккупационных сил" заместитель директора аналитического департамента СГБ Грузии Ираклий Антадзе заявляет о том, что, якобы, "в оккупированном регионе зафиксированы возмутительные инциденты, которые создают угрозу среде безопасности… мы остро опротестуем провокационные действия оккупационных сил вблизи села Чорчана...". Но хочется отметить, что провокационные действия исходят не от югоосетинской стороны, а с точностью до наоборот и поводом для ажиотажа стали незаконные выходки грузинской стороны. Ведь в ходе анализа географических карт советского периода установлено, что граница между Южной Осетией и Грузией в Знаурском районе проходит западнее реки Лопан, то есть населённые пункты Цнелис, Гвиргвина и Лопан, а также производственный комплекс "Югосеттальк" находятся на территории Южной Осетии".

Данное обстоятельство, отмечает КГБ, подтверждается хранящимся в республиканских архивах Декретом Всегрузинского Центрального Исполнительного Комитета Советов и Совета Народных Комиссаров ССР Грузии от 22 апреля 1922 года № 2 "Об образовании Автономной Области Юго-Осетии", согласно которому "с запада пограничная линия продолжается по верхнему течению р. Чарат-хеви и далее по отрогам хребта Капребис-сери, западнее р. Лопан; с юга пограничная линия продолжается по дороге Чорчани-Цнелиси, пересекает р. Лопан, ниже Цнелиси".

Упомянутое господином Антадзе село Чорчона Хашурского муниципалитета, подчеркивает спецслужба, удалено от места инцидента на 3 км, в отличие от осетинского села Цнелис, которое расположено всего в одном километре от выставленного грузинской стороной блокпоста и по грузинской версии "бордеризации" его западная часть находится, якобы, на грузинской территории.

Источник: http://cominf.org/node/1166524931?fbclid=IwAR0zc68Y49R_Apgiz-t4euLm9hRcfqtOkjdyEDUkLirZDUkx1WafIsdSu70