"Все-таки не Украина". Американист рассказал об отношении Трампа к Польше

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Дональд Трамп отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к США урагана "Дориан". Американист Константин Блохин в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о мотивах решения президента.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу на фоне приближающегося к западному побережью страны урагана "Дориан".

"Чтобы гарантировать, что все ресурсы федерального правительства сконцентрированы на приближающемся шторме, я решил направить нашего вице-президента Майка Пенса в Польшу на эти выходные вместо меня", ? сказал журналистам Трамп,

Американский лидер должен был с 31 августа по 2 сентября посетить мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны. Предполагалось, что он проведет ряд двусторонних встреч с лидерами других стран, участвующих в памятных церемониях, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что искать политический подтекст в решении Дональда Трампа не стоит.

"В условиях чрезвычайного положения ? а такое в связи с надвигающимся ураганом может произойти ? президент Соединенных Штатов, безусловно, должен находиться в собственной стране… И даже если бы у Трампа был сверхважный визит, я думаю, он в такой ситуации отдал бы предпочтение своей стране. И это не какая-то его личная особенность или особенность американской политической традиции, так в подобных обстоятельствах будет себя вести любой руководитель любой страны", ? уверен Константин Блохин.

Также, по его словам, не следует делать вывод, что Трамп начал пренебрегать Польшей.

"Я бы не стал минимизировать важность Польши для американской внешней политики. Хотя бы исходя из того, что Варшава готова покупать американское вооружение, предоставлять территорию страны для войск США, возможно ? даже для американской базы... А лично для Трампа Польша ? это все-таки не то что, например, Украина, которую он в целом недолюбливает в связи с различными скандалами. Но в данном случае его решение (отказаться от визита в Польшу ? ред.) продиктовано все же приоритетами ситуации в собственной стране", ? считает Константин Блохин.

Первого сентября в Польше отметят 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. На мероприятия по этому поводу польские власти не пригласили представителей России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщинам Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия России не могут считаться полноценными.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/