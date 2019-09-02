Политический аналитик о ситуации с Бутиной: США превращают людей в жертву

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Российские дипломаты рассказали о состоянии Марии Бутиной в американской тюрьме. Как отметил в эфире радио Sputnik политический аналитик Павел Шипилин, ситуация с приговором россиянке с самого начала выглядела диковато.

Российские дипломаты посетили Марию Бутину в американской тюрьме Таллахасси, сообщило посольство на своей странице в Facebook.

"Россиянка жалоб на здоровье и условия содержания не имеет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Бутина "держится стойко" и благодарит всех неравнодушных за поддержку, она также надеется на скорейшее возвращение на родину.

"Со своей стороны продолжим обеспечивать соблюдение прав и законных интересов Марии. Проследим за тем, чтобы процесс ее депортации в Россию прошел без задержек", – сообщает посольство.

Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной, в противном случае ей грозило бы многолетнее тюремное заключение. Согласно открытой базе данных Федерального бюро тюрем США, предварительная дата окончания срока Бутиной – 5 ноября.

Политический аналитик Павел Шипилин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Я надеюсь, что в ноябре она уже окажется в России. Сама ситуация, с моей точки зрения, с самого начала выглядела диковато. Понятно, что в США существует закон об иноагентах. Но все мы понимаем, что это дело – политически мотивированное, и ничего больше за этим не стоит. Даже если бы Мария Бутина действительно была иноагентом, в чем ее обвиняли, то все равно как-то удивительно, что американская система позволяет себе превращать людей в жертву ради того, чтобы спорили два государства", – сказал Павел Шипилин.

Поведение США в ситуации с задержанием российских граждан, в частности Виктора Бута и Константина Ярошенко, которые сейчас также отбывают срок в американской тюрьме, беспардонно, считает Павел Шипилин.

"Америка совершенно беспардонно превращает весь мир в территорию собственной юрисдикции. Это говорит об абсолютной беспринципности США и является отзвуком, свидетельством того, что американский однополярный мир – это не совсем тот мир, который хотела бы планета", – считает Павел Шипилин.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота оружия. Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам.

Константин Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/