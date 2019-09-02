В Словении зажгли привезенный из Москвы Вечный огонь

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Пока Польша отмечает день 80-летия начала Второй мировой войны без участия России, Словения организовала масштабную памятную церемонию во главе с делегацией из Москвы. 1 сентября в Любляне приземлился спецборт Минобороны РФ с частицей Вечного огня с Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

- Вечный огонь - это символ скорби и памяти о великом поколении победителей, защитивших нашу страну и весь мир. Мы также отдаем должное нашим союзникам на Западе и на Востоке. Отдать дань их мужеству, стойкости и героизму - наш безусловный нравственный долг, - отметил провожавший лампаду из Москвы глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

А в Словении в присутствии федеральных властей и ветеранов вице-спикер Госдумы Петр Толстой зажег огонь у памятника "Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн". В 2016 году его открывал лично президент РФ Владимир Путин. На словенской земле установлены восемь десятков захоронений наших солдат. В частности, в городе Марибор действовал концлагерь для советских военнопленных, где в 1941-1942 годах погибли свыше 5000 человек.

- Россия, а тогда Советский Союз, внесла основной вклад в дело, разгромив фашизм в Европе, и попытки переписать историю недопустимы, - подчеркнул Толстой.

- Это прекрасно и это правильно, что мы храним память об этих героях, имена которых нам зачастую неизвестны, которые боролись за свободу и мир, - взял слово председатель Государственного совета Словении Алойз Ковшца. - Более чем за 20 лет, с тех пор как Россия признала Словенскую Республику, между нашими странами сплетены тесные узы дружбы и сотрудничества.

А наш посол в Словении Доку Завгаев объявил, что на днях уже в Москве, в Парке Победы, откроют мемориал сынам и дочерям Словении, погибшим на территории России в годы войны.

Таким образом российский Вечный огонь впервые за последние десятилетия теперь горит в столице страны-члена ЕС и НАТО. Как символ общей исторической памяти на фоне сегодняшних попыток многих ее стереть.

Источник: KP.RU