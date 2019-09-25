Почему "нет": политик оценил позицию Киева по "формуле Штайнмайера"

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Представители ДНР будут добиваться от Украины подписания "формулы Штайнмайера" на встрече в Минске 1 октября. Глава Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко рассказал радио Sputnik, почему предложение ФРГ не устраивает Киев.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин во вторник заявил, что на предстоящей 1 октября встрече контактной группы в Минске представители народной республики будут требовать от Киева подписания "формулы Штайнмайера", которое было сорвано украинской делегацией 18 сентября.

В эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение о том, чем предложение стран-гарантов Минских соглашений не устраивает украинские власти.

""Формула Штайнмайера", по сути, предполагает признание наличия гражданского конфликта на территории Украины и вопрос федерализации. Для украинских (властей, – ред.) это в настоящий момент неприемлемо, так как нужно будет привлечь к ответственности всех, кто имеет непосредственное отношение к убийствам мирных людей в Донбассе", – сказал политик.

Среди других принципиальных моментов, которые подразумевает идея бывшего главы МИД Германии и которые встретят неприятие в Киеве, Вадим Колесниченко назвал вопрос децентрализации бюджета страны в случае ее федерализации и потерю центральными властями полного контроля над распределением финансовых потоков.

"Формула Штайнмайера" была предложена действующим президентом ФРГ и определяет механизм реализации закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе – после публикации отчета ОБСЕ об итогах голосования.

На минувшей неделе бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что "формулы Штайнмайера" в принципе не существует.

По его словам, на переговорах сторон звучали предложения немецкого президента, которые заключались в том, что после формирования компонента безопасности, проведения выборов в Донбассе и их признания ОБСЕ, "закон об особом режиме местного самоуправления вводился не через две недели, а в день выборов, когда ОБСЕ выдаст отчет, что выборы свободны".

"Никаких других позиций по перетасовке, что мы организуем исключительно политический процесс, а по безопасности не обсуждаем – это все выдумки...", – заявил Порошенко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/