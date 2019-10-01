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Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»

Националисты проводят митинг у здания офиса главы Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что они протестуют против подписанной контактной группой по Донбассу «формулой Штайнмайера», которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе территорий ЛНР и ДНР.

Акция у офиса президента пока малочисленная, митингующие стоят с флагами в руках националистической партии.

Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу.

Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2019/10/01/n_13531321.shtml?utm_source=push

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Категория: Новости / В мире

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