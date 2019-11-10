Российский архитектор: Нотр-Даму мы всегда поможем

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Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев рассказал, что Россия может направить специалистов для восстановления собора Парижской Богоматери.

В эфире радио Sputnik архитектор Александр Неровня прокомментировал это сообщение.

Россия может помочь в восстановлении собора Парижской Богоматери, пострадавшего от разрушительного пожара, направив во Францию российских специалистов для проведения уникальных работ. Об этом сообщил журналистам председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Если речь о привлечении российских специалистов для уникальных работ, где кроме нас их не может никто сделать, то это хорошая возможность", – сказал Косачев.

По его мнению, желающих поучаствовать в восстановлении собора будет "более чем достаточно во многих государствах мира".

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил РИА Новости, что Франция подтвердила, что в ближайшее время пришлет России официальное приглашение участвовать в восстановлении собора Парижской Богоматери.

В эфире радио Sputnik российский архитектор, автор одного из проектов реставрации Нотр-Дам-де-Пари Александр Неровня отметил, что российские специалисты обладают уникальными знаниями и возможностями для такой помощи.

"По поводу помощи в восстановлении Нотр-Дама я считаю, что Россия, как никто другой, может помочь. Потому что мы хранители исторических технологий, архитектурного наследия. И Нотр-Даму мы всегда поможем – по изысканию, по архитектурным работам, археологическим. У нас этот фонд очень силен. Поэтому мне кажется, что наши должны участвовать в любом случае", – сказал Александр Неровня.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама, главные произведения искусства и реликвии, хранившиеся в соборе, уцелели.

Прокуратура Парижа исключает криминальную версию возгорания. В качестве возможных причин пожара рассматриваются не потушенная сигарета или проблемы с электричеством.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об амбициозной цели восстановить Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты говорят, что на реконструкцию уйдет 10-15 лет.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/