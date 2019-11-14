B-52 сымитировали атаку на базу российских подлодок

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Три бомбардировщика В-52 военно-воздушных сил США подошли на максимально близкое расстояние к району Баренцева моря, где базируются российские подводные лодки.

На участившиеся случаи полетов американских самолетов вблизи границы РФ обратил внимание журнал The National Interest.

Как отмечает обозреватель издания Майкл Пек, самолеты вылетели с авиабазы Фэрфорд в Великобритании, куда ранее были направлены для учений с европейскими союзниками.

В официальном пресс-релизе ВВС США, на который ссылается автор, говорится, что "полет включал в себя подготовку по взаимодействию с норвежскими военно-воздушными силами, а также морские учения с самолетами военно-морских сил США из оперативной группы, действующей в регионе".

Эксперт отмечает, что за последние несколько месяцев бомбардировщики В-52 как минимум трижды совершали полеты над регионом Баренцева моря. На запрос The National Interest о данных операциях представитель командования американских ВВС в Европе ответил, что "не может обсуждать конкретные районы полетов по соображениям безопасности, однако бомбардировщики ВВС США выполняют миссии по всей Европе, в международном пространстве или над суверенной территорией после согласования и разрешения со стороны всех заинтересованных государств".

Однако последний рейс тройки В-52 проходил вблизи важных баз ВМФ России. По словам Майкла Пека, об этом свидетельствуют и публикации ряда профильных СМИ, в частности, норвежского издания Barents Observer. В его материале указывается, что в этот раз бомбардировщики зашли намного глубже в международное воздушное пространство.

— Изначально В-52 сопровождали норвежские F-16. Также присутствовали морские патрульные самолеты США Р-8 с самолеты-топливозаправщики. У восточной части Баренцева моря, центральной части действия Северного флота РФ, истребители прекратили сопровождение. К северу от Финнмарка (область Норвегии, расположенная за Северным полярным кругом — прим. "РГ") тройка B-52 разделилась: один оставался в западной части Баренцева моря, второй прошел вдоль побережья Кольского полуострова, а третий летал в направлении мыса Канин Нос у входа в Белое море, — цитирует Пек материал норвежского СМИ.

Обозреватель также отмечает, что данные полеты не вызвали беспокойства у российской стороны. По сведениям некоторых интернет-ресурсов, В-52 не приближались к военным базам и полигонам вокруг Кольского полуострова и Новой Земли ближе чем на 100 километров. Кроме того, американские пилоты активно вели переговоры с российскими службами.

Подобное поведение военно-воздушных сил, по мнению Пека, является "своего рода игрой с потенциально смертельными последствиями", так как "в период Советского Союза несколько самолетов-шпионов США были сбиты".

Напомним, в конце октября российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик у границы РФ в Черном море, еще один В-52 днем позже сымитировал атаку на базу Балтийского флота под Калининградом. Об этом сообщает "Рамблер".

Источник: https://news.rambler.ru/army/43160216/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink