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Российский турист погиб в результате схода лавины на грузинском курорте Гудаури, сообщает министерство внутренних дел республики в понедельник.

По информации МВД, россиянин пропал еще накануне, однако спасатели смогли найти его тело только в понедельник. О личности погибшего не сообщается.

Горнолыжный курорт Гудаури находится в Казбегском районе Грузии в 120 км от Тбилиси на высоте 2196 м, вблизи Крестового перевала. Главной достопримечательностью Гудаури является фрирайд — спуск по целинным полям.

Источник: https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/65314/.htm