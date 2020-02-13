США ввели санкции против трёх организаций из России

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Американские власти ввели санкции против трёх организаций из России, которые, по мнению Вашингтона, нарушают национальное законодательство США о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ) в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Об этом сообщается со ссылкой на уведомление Госдепартамент США.

Отмечает, что под ограничения попали КБП имени Шипунова в Туле, «НПО машиностроения» и ОАО «Кумертауское авиационное производственное предприятие».

Соответствующее решение вступило в силу 3 февраля.

Ранее Министерство финансов США расширило список санкций в отношении России.

Член Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева в беседе с ФАН прокомментировала данное решение.

Источник: https://russian.rt.com/world/news/717990-ssha-sankcii-rossiya-organizacii?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications