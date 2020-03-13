Первый признак

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Американские биржи закрылись рекордным падением с 1987 года. Можно ли ожидать в таких условиях масштабного кризиса, предположил экономист Владимир Васильев.

Индексы США закрылись с серьезным падением на 7,9-9,3%, свидетельствуют данные торгов. Показатель стал худшим с 1987 года. Таких провалов не происходило даже в Великую депрессию, пишет РИА Новости.

В середине дня индексы почти вдвое замедлили падение после того, как Федеральный резервный банк Нью-Йорка объявил об увеличении объема еженедельного выкупа бумаг в рамках месячного и трехмесячного РЕПО до 500 млрд долларов в марте. Однако уже через пару часов биржи вновь устремились вниз. Более того, даже после завершения торгов Dow Jones Industrial Average опустился до 9,99%.

На ситуацию также повлияло заявление президента Дональда Трампа, который ввел 30-дневный запрет на въезд в США из Европы из-за коронавируса. На этом фоне американские биржи уже открылись падением в 7% и были приостановлены, после возобновления торгов индексы продолжили опускаться более чем на 7%.

В эфире радио Sputnik доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев назвал эту ситуацию предвестником кризиса.

"Уже вчера было решение ФРС в ближайшее время закачать в американскую экономику полтора триллиона долларов – это колоссальная сумма. Исходят из того, что это, в частности, будет держать американскую экономику на плаву, чтобы предотвратить ее сползание в экономическую рецессию. Многие американские экономисты указывают, что, даже несмотря на эти меры, летом следует ожидать проявления рецессий, экономического спада, который, может затронуть экономику США. Естественно, что это говорят накануне выборов. Но это действительно может привести к постепенному сползанию американской экономики, а затем и всей мировой, к экономическому кризису, спаду, то есть к сокращению производимого ВВП. Пока экономика держится, еще есть запас прочности, но в принципе подобного рода потрясения являются первым признаком того, что экономический спад, кризис может начаться в ближайшее время", - считает Владимир Васильев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/