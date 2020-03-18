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TOMMY HILFIGER и TOMMY JEANS закрывают магазны в Европе и Северной Америке

С 17 по 29 марта мы временно закрываем все магазины TOMMY HILFIGER и TOMMY JEANS в Европе и Северной Америке. Самое важное для нас — это здоровье наших коллег, партнеров, семей и друзей по всему миру. Гластит сообщение компани. 

*Tommy Hilfiger (То?мми Хилфигер) — американская компания, производящая одежду, обувь, парфюмерию, оптические и солнечные очки, часы и различные кожаные изделия. В компании работает более 5000 сотрудников, совокупный оборот компании около 2 млрд долларов, прибыль порядка 135 млн долларов в год.

*Фото с офциального сайта компании. 

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Категория: Новости / В мире

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