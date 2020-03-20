Президента цитирует госагентство БелТА.

Глава государства подчеркнул, что "коронавирус — очередной психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред".

"Но мы живем в конкретной ситуации и, естественно, должны исходить из той обстановки, которая складывается не только у нас, но и за пределами нашей страны. Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем больше пострадать от паники, нежели от самого вируса. Вот это меня больше всего волнует", — отметил он.

Вместе с тем Лукашенко отметил, что быстрое распространение заболевания позволило "встряхнуть" белорусскую систему здравоохранения, особенно вирусологов и эпидемиологов.

"Хорошо, что мы с советских времен сохранили эту систему. А так мы людей лечим, а что там с эпидемиологической обстановкой? Этот психоз заставил нас как-то встряхнуться и в этом направлении поработать", — пояснил он.

По информации БелТА, на доклад во Дворец Независимости приехали глава Администрации президента Игорь Сергеенко, госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, министр здравоохранения Владимир Караник.

В Беларуси по состоянию на 18 марта был зафиксирован 51 случай инфицирования новым коронавирусом COVID-19.