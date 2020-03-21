В Калининграде назвали новость о "присоединении" к Польше "бытовым вбросом"  

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Никакого присоединения Калининграда к Польше из-за пандемии коронавируса не происходит и произойти не может. Сообщения о том, что город отрезан от всего мира, и поэтому его надо включить в состав Польши, просто "вброс", рассказал житель Калининградской области и доцент Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Юрий Зверев в интервью радио Sputnik.

На тему того, что Калининград надо включить в состав Польши, пофантазировали читатели польской газеты Wyborcza. В комментариях к статье о том, что российских регион перевели на карантин и закрыли от окружающего мира, началась дискуссия о том, что россиянам будет плохо без польских товаров, и надо это исправить, присоединив Калининград к Польше.

Доцент Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Юрий Зверев рассказал, что в самой области никто не поддерживает такое мнение.

"По моему мнению, это - вброс на бытовом уровне. Обратите внимание, что речь не идет о том, что польские власти претендуют на территорию Калининграда. Насколько мне известно, ни одна страна таких территориальных претензий не имеет, включая Германию, которая Калининградом когда-то владела", - считает местный житель.

Калининградскую область перевели на карантин из-за коронавируса, который действительно был обнаружен в регионе. Однако, как указал Юрий Зверев в интервью радио Sputnik, в Польше ситуация значительно хуже.

"С какого перепуга нам к Польше переходить, в которой та же пандемия выражается намного хуже, чем у нас в Калининградской области. Ну, и во-вторых у поляков и русских не очень простые отношения исторические и никто не хочет быть человеком второго сорта", - рассказал местный житель.

Также Юрий Зверев заверил, что в Калининграде хватает продуктов и медикаментов, поскольку грузовые поставки в регион из основной части России никто не прекращал.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/