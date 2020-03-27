Застрявших в ОАЭ туристов из России кормят на расстоянии друг от друга

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Российские туристы готовятся к выезду из ОАЭ на родину. В преддверии вылета один из россиян поделился с радио Sputnik своим взглядом на ситуацию, в которой оказались наши соотечественники за рубежом.

Рейсы нескольких российских авиакомпаний из Дубая, запланированные на 24-26 марта, состоятся в среду, в связи с чем генконсульство в столице ОАЭ призвало пассажиров срочно связаться с представительствами перевозчиков и подтвердить бронь.

"Запланированные рейсы на 24, 25 и 26 марта авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа", "Уральские Авиалинии", "S7", "Икар", "AzurAir", "iFly" вылетают сегодня! Просим пассажиров, у которых были билеты на указанные даты, срочно связаться с представителями авиакомпаний для подтверждения брони", – говорится на странице генконсульства в Facebook.

Ранее ряд отечественных авиакомпаний сообщал, что власти Эмиратов не выдают им разрешения на вывозные рейсы с россиянами из Дубая.

Вечером в четверг стало известно, что власти ОАЭ выдали разрешение на эвакуацию россиян бортами отечественных авиакомпаний.

В беседе с радио Sputnik житель Череповца Андрей Соколов поделился подробностями о том, как россияне проводят время в ожидании вылетов.

"Нахожусь сейчас в (отеле, – ред.) Millennium Place Barsha Heights. Обстановка спокойная, никто никого не выселяет. Просто карточку он номера надо каждый день после 12 часов продлевать. Полагаю, что "Анекс тур" платит за номера посуточно. Установлен график питания для каждого этажа. Еды в достатке, хотя очереди есть. Но посадочных мест достаточно. Сначала сказали, что на еду отводится 30 минут. По итогу сидишь, сколько хочешь. Многие несколько раз берут, например, фрукты. Условия шикарные. Все спокойно ждут информации о полете, загорают у бассейнов, прогуливаются вблизи отеля. Только что вернулись с ужина. Есть нововведение: теперь в очереди за едой надо стоять, соблюдая безопасную дистанцию. Также спокойно отстояли и покушали … Сейчас пришло сообщение за подписью полиция Дубая, что в ближайшие дни выход на улицу с 8 вечера до 6 утра запрещен", – рассказал россиянин.

Он также добавил, что приобретал у туроператора "Анекс тур" путевку с 16 по 26 марта, но с завтраком в другом отеле.

По словам собеседника радио Sputnik, 24 марта около 19.35 группу российских туристов повезли в аэропорт, где они около трех часов провели в комнате ожидания, после чего их доставили в отель.

Андрей Соколов также отметил, что в среду представитель "Анекс тура" предупредил их о необходимости собрать вещи и к 23.15 по местному времени и прибыть на место сбора группы в отеле. Прилет россиян в Москву намечен на 06.55 утра 27 марта.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончались.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/