"Покрыли позором страну". В Праге снесли памятник маршалу Коневу

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В столице Чехии демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу. В эфире радио Sputnik ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков назвал возможные последствия этих действий.

Власти района Прага-6 чешской столицы демонтировали в пятницу памятник советскому маршалу Ивану Коневу, который был установлен на территории данного района,

По информации местных властей, памятник планируется переместить на территорию одной из коммерческих фирм, которая специализируется на хранении скульптур. Муниципальные власти заявили, что выполняют постановление местного совета от 12 сентября прошлого года.

Как сообщает НТВ, демонтаж памятника уже осудили в администрации президента Чехии Милоша Земана. Там заявили, что муниципальные власти "покрыли позором страну" в тяжелые времена пандемии коронавируса.

В эфире радио Sputnik ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков отметил, что подобные скандальные действия препятствуют намерению властей Чехии нормализовать отношения с Россией.

"Уже не в первый раз действия муниципального уровня Чехии приводят к осложнению отношений страны с ее внешнеполитическими партнерами… Мы знаем, что против переноса памятника Коневу выступал президент Чехии Милош Земан. Учитывая, что не так давно на совещании с участием президента говорилось о стремлении Чехии к некой перезагрузке в отношениях с Россией, понятно, что этот инцидент не улучшает фон для соответствующих переговоров между Москвой и Прагой. Возможен перенос шагов, которые руководители двух стран пытались сделать по нормализации двусторонних отношений. Конечно, это не окончательное препятствие для шагов навстречу друг другу, они сохраняются, несмотря на скандальные действия мэрии Праги", – сказал Михаил Нейжмаков.

Памятник маршалу Коневу был открыт в Праге в 1980 году в память об освобождении города от немецких войск в мае 1495 года. Конев командовал одним из трех советских фронтов, участвовавших в операции.

В августе 2019 года неизвестные расписали памятник краской.

Российский МИД не раз выступал против актов вандализма, которые учиняли над памятником, призывая власти Чехии положить конец провокациям.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/