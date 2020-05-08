Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ

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Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ на Украине. Соответствующий указ подписал украинский лидер Владимир Зеленский.

«Саакашвили Михаила Николаевича (назначить. — RT) главой Исполнительного комитета реформ (по согласию)», — говорится в тексте указа.

Зеленский поздравил Саакашвили с «новым ответственным вызовом».

«Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», — заявил президент Украины.

Этим же указом Александр Ольшанский назначен заместителем председателя Исполнительного комитета реформ.

Ранее Саакашвили сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам и заниматься переговорами с МВФ. В Тбилиси назвали это решение неприемлемым.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала о дефиците доверия с Киевом из-за Саакашвили.

Источник: https://russian.rt.com/ussr/news/744629-zelenskii-saakashvili-ukaz?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications