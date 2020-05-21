Олимпиада в Токио может не состояться

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При отмене Олимпийских игр в 2021 году, Токио могут отдать Игры 2032 года, прокомментировал в интервью радио Sputnik главный редактор газеты "Советский спорт" Николай Яременко.

Летние Олимпийские игры 2020 года в Токио могут быть отменены, если не состоятся в 2021 году. О такой возможности рассказал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. По его словам, постоянно переносить Олимпиаду и каждый раз нанимать несколько тысяч сотрудников оргкомитета просто невозможно. Также перенос Игр влияет на график международных федераций и лишает спортсменов определенности. Напомним, ранее Игры были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

"Сначала Томах Бах обмолвился, что вариант Олимпиады без зрителей не рассматривается вообще, и все приободрились. Но если Олимпиада с 2021 на 2022 год уже передвигаться не будет, получается, что если эпидемиологическая обстановка к весне 2021 года не улучшится, то Олимпиады не будет вовсе. Каждый новый перенос – это дополнительные затраты для организаторов, проблема для вещателей, телетрансляторов, для рекламных менеджеров. Наложение и перенос тех или иных соревнований уже вызвали определенное количество проблем: перенос Евро-2020 на 2021 год, перенос на ноябрь-декабрь Чемпионата Мира в Катаре. Огромное количество соревнований будет накладываться друг на друга", – считает Николай Яременко.

Как запасной вариант МОК может рассматривать передачу Токио Олимпиады-2032, считает эксперт.

"2024 год уже отдан Парижу, 2028 – Лос-Анджелесу, но в Японии никто не будет против, если без всякого конкурса Токио отдадут Олимпиаду-2032, как один из вариантов", – считает Николай Яременко.

Для спортсменов отмена Олимпиады будет гигантской трагедией, отметил Николай Яременко.

"В некоторых видах спорта, где спортивных мир короток, спортсмены вообще остаются без Олимпиады. Кто-то точно пострадает. Но сейчас идет "война" с вирусом, и когда на чаше весов стоит судьба олимпийских рекордов и судьба миллионов людей, выбирать не приходится", – сказал главный редактор газеты "Советский спорт".

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/