О возврате старого пенсионного возраста высказались экономисты

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Танкеры были отправлены с Аравийского полуострова еще во время ценовой войны.

На прошлой неделе поставки нефти из Саудовской Аравии в Соединенные Штаты возросли почти на 1 млн баррелей в сутки до 1,6 млн. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на статистику министерства энергетики.

По словам директора консалтинговой компании Energy Aspects Амриты Сен (Amrita Sen) ситуация связана с тем, что в США прибыла «армада» судов из королевства.

Танкеры были отправлены в Соединенные Штаты Америки еще в апреле, во время ценовой войны. Тогда уже прекратила действие предыдущая сделка в формате ОПЕК+ (страны ОПЕК, плюс Россия, Казахстан и Азербайджан) и еще не вступила в силу новая.

С мая Эр-Рияд пошел на резкое сокращение нефтедобычи до 8,5 млн баррелей в сутки, но для американского рынка последствия апрельской ситуации только начинают сказываться. Общий коммерческий импорт «черного золота» в США за неделю, закончившуюся 22 мая, увеличился на 40% до 7,2 млн баррелей.

Рост поставок ископаемого топлива, в том числе из Саудовской Аравии, происходит на фоне трудностей в американской сланцевой отрасли. Большое количество компаний могут стать банкротами, а число функционирующих буровых установок бьет антирекорды. Особенность сланцевой добычи нефти такова, что этот показатель оказывает непосредственное влияние на объемы добычи в ближайшие годы.

Согласно данным некоторых экспертов, нефтедобыча в Соединенных Штатах уже сократилась с 13 до 10 млн баррелей в сутки. Однако даже таких объемов мало для повышения цен для приемлемого в сланцевой отрасли уровня — выше $50 за «бочку». Наращивание поставок ископаемого топлива из-за границы привело к росту коммерческих запасов и, как следствие, к новому давлению на нефтяные котировки.

Ранее стало известно, что по причине проблем с хранилищами и более мелкими судами супертанкерам из Саудовской Аравии появились трудности с выгрузкой нефти в США. При этом до сложившейся ситуации за океан отправляли семь супертанкеров, а в апреле их вышло восемнадцать. В апреле суточные поставки нефти из крупнейшего государства на Аравийском полуострове в Соединенные Штаты выросли в четыре раза по сравнению с февральским уровнем.

Источник: Московский Комсомолец