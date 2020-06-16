Эксперт оценил новый уровень обострения между КНДР и Южной Кореей

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В КНДР близ демилитаризованной зоны прогремели взрывы, ранее Пхеньян сообщил о намерении вернуть туда свои воинские подразделения. В эфире радио Sputnik кандидат политических наук Василий Кашин прокомментировал ситуацию.

В райне Кэсонского промышленного комплекса, расположенного на территории КНДР, слышны взрывы и наблюдался дым, передает агентство Рёнхап со ссылкой на военный источник.

По его словам, южнокорейские военные сейчас проверяют, было ли это связано с подрывом расположенного там совместного офиса связи Севера и Юга.

Генштаб Корейской народной армии ранее заявил, что изучает возможность введения войск в демилитаризованные зоны.

В заявлении командования говорится, что отношения между Северной Кореей и Южной становятся все хуже, армия КНДР готова выполнить любые распоряжения партии и правительства.

По данным Рёнхап, речь может идти о районах города Кэсон и гор Кымгансан, где планировали создать совместные промышленные и туристические зоны.

Кэсон, расположенный всего в 50 километрах от Сеула, считался одним из главных направлений для продвижения северокорейских войск на Юг в случае старта военных действий.

В эфире радио Sputnik кандидат политических наук, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин прокомментировал ситуацию.

"Начался очередной период обострения межкорейских отношений, и КНДР предпринимает разные политические шаги, призванные показать разочарование предыдущим ходом переговорного процесса, показать решительность действий и напомнить о себе. Нынешние планы – еще один демарш в этом направлении", - считает Василий Кашин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/