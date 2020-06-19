ксперт предсказал осенний цикл спада цен на нефть

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Еще один цикл падения цен на нефть будет. Он, скорее всего, придется на осень, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт Агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов.

Цены на нефть начали расти после прошедшего накануне заседания мониторингового комитета ОПЕК+. В частности, рынок поддержали планы Ирака и Казахстана компенсировать недосокращенную ими майскую добычу. Инвесторы надеются на постепенное восстановление баланса спроса и предложения на мировом рынке.

"Еще один цикл падения будет, он, скорее всего, придется на осень. Сейчас цена нефти Brent может подрасти даже до 50 долларов за баррель, но дальнейший бурный рост исключается, будет опять некоторое снижение – до 40, 35 долларов за баррель. И только к концу года, когда выяснится, что экономический кризис уже на исходе, начнется дальнейший рост цены уже к 60 долларам", – считает Александр Хуршудов.

Напомним, новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на два месяца. 6 июня это условие продлили до июля.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/