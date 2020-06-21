Сербия. Явка на выборах.

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Явка на выборах депутатов парламента Сербии, краевых и муниципальных органов власти к 15.00 мск составила 26,11%.

Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные избиркома.

По данным Республиканской избирательной комиссии (РИК), правом голоса обладают 6,5 миллиона граждан Сербии, которые голосуют с 7.00 (8.00 мск) до 20.00 (21.00 мск) на 8,4 тысячи участков, 90 участков находятся на территории Косово и Метохии, а 42 — за рубежом. Избирком зарегистрировал 3,3 тысячи местных и 111 иностранных наблюдателей.