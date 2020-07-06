При каких условиях Германия может вновь стать лидером?

/В мире/

В нашем материале "Может ли Германия стать новым мировым лидером?" мы высказали точку зрения, что Германия в её нынешнем состоянии не может претендовать на роль мирового лидера.

Однако есть ряд обстоятельств, которые могут способствовать росту удельного веса ФРГ в мировой политике.

1) Несмотря на «сверхтолерантность» немцев, есть факторы, которые могут сработать в пользу возрождения реваншистских настроений: Германия объединилась только в конце 19 века, является достаточно молодым по историческим меркам политическим образованием Европы . Несмотря на две проигранных войны, оставшейся народной энергии немцев может хватить на национальное Возрождение. В первую очередь на это может сыграть фактор бывшей ГДР, которая влилась в ФРГ в виде «запасника исторических сил» немцев, не прошедших процедуры "денацификации" и разложения политикой "мультикультурализма" и толерантности к ЛГБТ. Об этом мы писали ранее . При наличии реваншистских настроений в элите и у значительной части населения ФРГ может попытать счастья стать ведущей державой Европы. Нам надо следить за возрождением правых движений в Германии.

2) Берлин может играть более серьезную роль в мировой политике в случае союза с Москвой. Германия может занять место в стане противников Америки, но не по идеологическим, а по экономическим мотивам. А поскольку на Западе «всё просто так, кроме денег», то в скором времени Вашингтон станет рассматривать Германию таким же экономическим противником, как Китай. Экономически мощная Германия может попытаться выйти на первые роли в мировой политике. Но, как полагают эксперты, сделать это она сможет только в связке с Россией, а не с Европой: Россия может быть политическим и военным лидером, ФРГ – экономической подпидкой. Тандем РФ-ФРГ может даже стать серьёзной силой, если немцы не станут навязывать России свои цивилизационные ценности. Но это сотрудничество должно носить ограниченный характер: немцы не хотят индустриального усиления России, а Москва не хочет военного усиления Германии – слишком дорого оно обходилось нашей стране в предыдущем столетии.

Однако подобный тандем вряд ли возможен сегодня, учитываю русофобию Меркель и приверженность немецкой элиты европейским и «атлантическим» ценностям. Но не исключено, что может появиться лидер, способный на союз с Россией (хотя в нынешней политической элите такие не наблюдаются). Кроме того, для заключения союза ФРГ-РФ Россия должна выдвинуть условие: Германия обязана сделать невозможное – выйти из НАТО и ЕС, из зоны ЕВРО, вернуться к марке.

Решение своих проблем с помощью России традиционно для Берлина – вспомним ключевую роль России в объединении Германии в 19 в. При этом Россия получила в ответ две мировые войны и чудом сохранилась.

Нельзя забывать, что как только Германия усиливается, она начинает рассматривать Россию как поле для своей колонизации. Нельзя не вспомнить традиционный взгляд на славян как на рабов «высокой немецкой культуры». Нам надо быть максимально осторожными с Берлином.

3) Политическая ситуация для Берлина может измениться в лучшую сторону в случае разрастания беспорядков США в гражданскую войну, либо при другом масштабном внутриполитическом кризисе в Америке. В случае даже временного ослабления США в роли мирового гегемона удельный вес Берлина возрастает. Великобритания, несомненно, попытается этому противодействовать. Но не имея за спиной США, и не решив проблему шотландского и ирландского сепаратизма до конца, Лондон вряд ли перейдет к активным действиям. Правда, подобная благоприятная ситуация может быть использована только при наличии первых двух из указанных факторов.

Только при подобном раскладе ФРГ может претендовать на ведущие роли в мировой политике.

Исходя же из анализа текущего положения можно констатировать: Германия в её нынешнем состоянии не может претендовать на роль мирового лидера.

Источник: https://t.me/Wek_ru/2940