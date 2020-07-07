Эксперт рассказал, как решение Дании повлияет на "Северный поток-2"

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Дания разрешила достроить "Северный поток-2" в своих водах новыми судами.

В эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, какие именно суда могут достраивать проект, а также назвал возможные сроки его завершения.

Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 AG достроить "Северный поток-2" в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием

Отмечается, что новые суда можно использовать как отдельно, так и в сочетании с кораблями, оснащенными системой динамического позиционирования.

Ранее Дания запрещала использовать суда с якорным позиционированием, ссылаясь на то, что они могут задеть неразорвавшиеся боеприпасы на дне Балтийского моря.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы по прокладке трубопровода приостановились после того, как США в конце прошлого года включили в оборонный бюджет санкции против компаний, участвующих в его строительстве. После этого остановила работы швейцарская компания Allseas.

В эфире радио Sputnik эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, какие судна будут достраивать проект.

"Решение Дании говорит о том, что помимо российского судна "Академик Черский", можно будет использовать трубоукладочные баржи, в частности, якорную баржу "Фортуна". Она уже находится в немецком порту Мукран, который является базой снабжения для "Северного потока-2". Там же стоит и "Академик Черский". По идее, теперь можно задействовать оба этих судна, и работа должна идти быстрее. Эти трубоукладчики работают медленнее, чем суда швейцарской компании Allseas, которая до этого строила датский участок. "Академик Черский" может укладывать два километра в сутки, баржа "Фортуна" и того меньше. Но на самом деле общая протяженность двух участков там – не более ста километров. Поэтому использование двух судов существенно ускорит процесс достройки", – сказал Игорь Юшков.

Он предположил, когда именно может продолжиться строительство.

"Видимо, ответ от Дании – один из элементов решения о возобновлении строительства. Второй элемент – это прибытие судов снабжения. Они тоже сегодня пришли в Балтийское море, сейчас они движутся в Калининград, как это было и с "Академиком Черским". Он там побыл несколько дней, а затем двинулся в Мукран. Вполне возможно, что суда снабжения сделают то же самое. В немецком порту можно будет погрузить трубы, и дальше все они могут идти вставать на точку и достраивать "Северный поток-2". Вполне возможно, что осенью они завершат строительство", – считает Игорь Юшков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/