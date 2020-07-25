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В США посчитали самолеты Boeing опасными для полетов

На некоторых самолетах Boeing в США появилась коррозия из-за того, что их редко использовали во время пандемии, когда были отменены все пассажирские рейсы, сообщило Reuters.

Дефекты на пострадавших самолетах могут вывести из строя двигатели воздушного судна, Федеральная авиационная администрация уже уведомила об этом Boeing.

Речь идет о моделях Вoeing737 NG и Classic. Ранее на нескольких лайнерах нашли связь между проблемами с двигателем и следами коррозии.

Источник: https://www.mk.ru/

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Категория: Новости / В мире

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