Китай запустил три спутника для развития интернета и картографии

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Китай запустил на орбиту три спутника, которые предназначены для развития интернета вещей, более точного картографирования и астрофизических наблюдений. Об этом заявили в Китайского корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).

Запуск ракеты CZ-4B («Чанчжэн-4B») произошел в северной провинции Шаньси на космодроме Тайюань в 11.13 по местному времени.

Один из космических аппаратов называется ZY3-03, он будет использоваться для нужд лесного и сельского хозяйства, при проведении спасательных операций в случае возникновения стихийных бедствий, а также в геологии. Весит он 2,36 тонны.

Восьмикилограммовый Tianqi-10 предназначен для работы приборов и датчиков, подключенных к виртуальной сети. Третий - рентгеноастрономический микроспутник Longxiayan.

Источник: https://www.mk.ru/