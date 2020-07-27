"Европа – в растерянности". Политолог о словах Мааса о России и G7

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Глава МИД Германии Хайко Маас выступил против возвращения России в G7, признав, вместе с тем, важную роль Москвы в международной политике. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Почта обратил внимание на противоречивость заявления.

Германия выступает против участия России в формате "Большой семерки" до решения украинского вопроса, заявил немецкий министр иностранных дел Хайко Маас. По его словам, причиной исключения РФ из этого формата стало воссоединение страны с Крымом, а также ситуация на Украине.

"Пока этот вопрос не разрешен, я не вижу возможностей для приглашения России", – сказал Маас в интервью Rheinische Post.

Также дипломат выступил против идеи президента США Дональда Трампа пригласить на саммит G7, кроме России, Австралию, Индию и Южную Корею.

По его словам, именно G7 и G20 представляют собой "два разумно скоординированных формата".

Вместе с тем Маас признал важную роль Москвы в международной политике, в урегулировании конфликтов в Сирии, Ливии и на Украине.

В эфире радио Sputnik политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал заявление.

"В заявлении Мааса есть очень серьезные противоречия. С одной стороны, мол, мы не можем вернуть Россию в расширенную "семерку", пока она не решит проблему с Украиной, а с другой стороны, без России мы не можем решать очень многие дела. Маас назвал проблемы Сирии, Ливии и Украины – это как бы минимальный набор. И что тут делать – европейцы в некоторой растерянности. …Мы говорим о том, что не очень-то и хотелось нам в G7, потому что "семерка" – это клуб государств, которые пытаются решать судьбы мира, не считаясь с мнением самого мира. России более удобно работать в формате "двадцатки", где более демократическое представительство. Как сказал наш министр иностранных дел, если бы мы и вернулись, то только с Китаем", – сказал Юрий Почта.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/