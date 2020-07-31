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В Великобритании на строгий карантин снова отправили 4,5 миллиона человек

В Великобритании из-за вспышки коронавируса на карантин отправили около 4,5 миллиона человек. Об этом сообщает The Daily Mail.

Отмечается, что новые строгие ограничительные меры коснулись всего графства Большой Манчестер, части Ланкашира и Западного Йоркшира. Жителям запрещено встречаться с людьми, которые не проживают с ними под одной крышей, но при этом ряд общественных заведений продолжает работать, включая пабы, рестораны и кафе. В министерстве здравоохранения назвали главной причиной снова обострившейся ситуации несоблюдение гражданами социальной дистанции.

Ранее специалисты Имперского колледжа Лондона и Калифорнийского университета в Беркли доказали, что введенные в разных странах в рамках борьбы с коронавирусом жесткие ограничения позволили уберечь от заражения десятки миллионов людей по всему миру. Только в Великобритании карантинные меры спасли 500 тысяч человек.

Источник: https://lenta.ru

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Категория: Новости / В мире

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