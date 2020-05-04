Зеленский объявил о начале подготовки Украины к выходу из карантина

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Ограничительные меры в стране сохранят, но в течение этой недели Украина будет готовиться к выходу из карантина. Правительство готовит план открытия магазинов, салонов красоты, музеев при соблюдении санитарных норм

краина на этой неделе будет готовиться к выходу из карантина. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский.

При этом ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, пока сохранятся. «Мы должны держать ограничительные меры до 11 мая, как и обещали, ведь здоровье людей важнее всего. Стабильная ситуация с распространением COVID-19 и отсутствие критического количества больных у нас — только благодаря своевременным карантинным мероприятиям», — заявил Зеленский.

Источник: https://www.rbc.ru/society/04/05/2020/5eaffd939a79470d68185985?fromtg=1