Корреспондент Sputnik Беларусь: на меня набросились трое омоновцев

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В Минске после ночных беспорядков был задержан и избит корреспондент Sputnik Беларусь Евгений Олейник. В эфире радио Sputnik он рассказал свою историю задержания.

Минске после ночных беспорядков был задержан полицией и избит корреспондент Sputnik Беларусь Евгений Олейник.

В 5 утра он возвращался домой после подготовки материала о пострадавших, которых доставили в больницу скорой медицинской помощи. Но на связь с редакцией журналист смог выйти только днем.

В эфире радио Sputnik Евгений Олейник рассказал, что его задержали недалеко от офиса, после того, как он сделал несколько фотографий милицейского автозака.

"В районе 5 утра я вышел из офиса, решил пройтись пешком до автобуса. Дошел до перекрестка около Главпочтамта, увидел автозак и решил сделать фотографию. Я сделал фотографию этого автозака. После этого на меня набросились трое правоохранителей, омоновцев. Один из них бил меня снизу, второй его успокаивал. Я кричал, что я журналист, я им показал журналистское удостоверение, они посмотрели мои фотографии и приказали их удалить. Я удалил", – рассказал Евгений Олейник.

Однако после этого журналиста не отпустили.

"После этого они посовещались, позвонили омоновцам, те приехали на микроавтобусе, меня туда забросили. Там было три офицера, они били меня моим телефоном, требуя, чтобы я им назвал пин-код, чтобы посмотреть, что у меня в телефоне. Потом они меня передали в другой автобус, в котором на полу, практически друг на друге лежали несколько человек. Меня поставили на колени лицом к сидению, я повторил, что я журналист Sputnik Беларусь, в ответ я услышал, что я – оппозиционная пресса, и кто-то из омоновцев начал бить меня по затылку. Один из омоновцев, который сидел рядом со мной, положил на меня руку, только после этого меня перестали бить", – отметил Евгений Олейник.

По словам журналиста, избиения продолжились в здании РУВД, куда его доставили вместе с теми задержанными, которые находились в том же милицейском автобусе.

"Нас поставили к стенке на растяжку, мы стояли, опираясь головой в стенку, один из правоохранителей по имени Алексей, проходя мимо, бил нас локтем сверху", – рассказал журналист.

По его словам, далее всех задержанных собрали в актовом зале, допросов не проводилось, всем было предложено подписать протоколы об административной ответственности.

"Нас завели в актовый зал, где, по моим подсчетам, было около 160 человек, и мы просидели там до 12 часов дня, потом большую часть людей куда-то начали вывозить. Осталось 10 человек, и я среди них. Нам сказали, что нам повезло – нас не направляют в тюрьму, что мы будем находиться дома, и нам придет повестка в суд. Были составлены протоколы об административной ответственности за участие в несанкционированном митинге. Но я в митинге и близко не участвовал, я ничего не подписал. Но остальные подписали. Поймите, мы стояли там четыре часа, и люди готовы были подписать все, только чтобы их оттуда выпустили", – сказал Евгений Олейник.

Вечером в воскресенье на фоне проведения президентских выборов в ряде городов Белоруссии начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В результате акции оппозиции были задержаны 3 тысяч человек, пострадали около 100 человек, погибших нет, сообщает МВД Белоруссии.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/