Тихановская опубликовала новое видеообращение

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Кандидат в президенты Белоруссии Светалана Тихановская опубликовала сегодня новое видеообращение в связи с последними событиями в стране.

Вначале она заявила, что граждане Белоруссии сделали невозможное - проголосовали за свободу. Она отметила, что там, где комиссии правильно посчитали голоса на выборах президента Белоруссии, ее поддержка составила 60-70%, а на некоторых участках и до 90%.

Также Тихановская поблагодарила тех, кто участвует в забастовке и призвала присоединиться к ней тех, кто еще не бастует.

При этом она назвала ситуацию в стране критической из-за насилия на улицах со стороны правоохранительных органов и отметила, что самое главное это человеческая жизнь.и насилие нужно остановить.

В связи с этим она обратилась к мэрам белорусских городов и призвала их 15 и 16 августа, когда оппозиция наметила акции по всей стране, выступить инициаторами этих шествий и возглавить их.

Также она отметила акции женщин с цветами, которые показывают, что белорусы открытые и честные люди и против насилия. Тихановская поблагодарила и сотрудников правоохранительных органов, которые отказались выполнять преступные приказы.

Источник: https://www.mk.ru/