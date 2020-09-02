Тест не прошла. В Крыму оценили слова Тихановской о статусе полуострова

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Российские парламентарии оценили слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма.

Ранее в интервью литовскому порталу она заявила, что присоединение Крыма к России якобы противоречит международным нормам. Крым, как считает Тихановская, юридически принадлежит Украине, а фактически он российский.

Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в комментарии РБК отметил, что Тихановская добьется успеха на политической арене в качестве человека, пытающегося усидеть на двух стульях. При этом Цеков подчеркнул, что она как гражданка Белоруссии должна понимать, что Крым де-юре и де-факто российский, а также то, что "Крым оказался в составе Украины несправедливо". При этом сенатор подчеркнул, что крымчане всегда стремились в Россию.

Еще один сенатор от Крыма Ольга Ковитиди выразила мнение, что Тихановская лукавит. По ее словам, экс-кандидат в президенты Белоруссии хочет замаскировать свою истинную политическую ориентацию двоякими суждениями. Сенатор отметила, что вопрос о правомерности присоединения Крыма остается тестом для политиков на политическую независимость, а также на приверженность демократическим принципам. По ее мнению, Тихановская не смогла пройти этот тест.

Председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в эфире радио Sputnik отметил, что Тихановская пытается комментировать вопросы, в которых не разбирается.

"Я в Крыму живу не один год, знаю настроения крымчан. Крым вернулся в состав РФ по волеизъявлению самих крымчан. Крым всегда тяготел – и ментально, и культурно, и исторически – к Российской Федерации. Я был членом комиссии Верховного Совета по проведению референдума и хочу со всей ответственностью заявить, что Крым вернулся в состав РФ с соблюдением всех норм международного права. Отправная точка – это конституция Автономной Республики Крым, которая позволяла провести такой референдум. Тихановская в политике – всего лишь "полтора дня" и комментирует такие вещи, не зная глубины вопроса. Это просто некорректно. Это человек фейковый. Ее высказывания я не воспринимаю всерьез", – сказал Юрий Гемпель.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/