Сербия и «Республика Косово» сегодня подписали в кабинете Трампа "историческое соглашение" об "экономической нормализации"

/В мире/

Президент Вучич заявил, что "это хорошее соглашение для Сербии, и звучало бы триумфально, если бы я сказал "поздравляю", но я искренно доволен, как и все члены нашей делегации, тем, чего мы достигли".

Особой победой сербская сторона считает категорический отказ от признания "республики" - ведь косоварский "премьер" Авдулла Хотти ранее заявлял, что собирается в Вашингтоне обсуждать лишь вопрос признания независимости.

Одним из ключевых пунктов соглашения - включение Косово в балканский "мини-шенген", что положит конец торговым антисербским провокациям Приштины, которая ранее ввела 100% (!) пошлины на сербские товары, ввозимые на территорию края (это было ужасным экономическим ударом для сербского населения, особенно тех, кто нуждался в дорогостоящих медикаментах). Также планируется строительства ряда трасс и железных дорог - в частности ж/д путей через Косово до албанского портового города Дуррес на адриатическом побережье. Приштина обещала прекратить попытки захватить имущество Сербской православной церкви и уважать судебные решения в её отношении, а США обещали стать гарантом безопасности сербских святынь и священнослужителей в Косово).

Довольно странно выглядят пункты касательно участия обеих сторон в продвижении декриминализации гомосексуализма, признании "Хезболлы" террористической организацией и запрете на использование оборудования 5G от "ненадежных поставщиков" (что должно ударить по Китаю, хотя он в тексте прямо и не упоминается).

Вот краткая выжимка ключевых пунктов подписанных соглашений:

Обе стороны:

? Имплементация с оглашений об автомобильном и железнодорожном сообщении между Белградом (а также Нишем) и Приштиной.

? Участие Косово в "мини-шенгене", ранее анонсированного в договорах между Сербией, Албанией и Северной Македонией.

? Взаимное признание дипломов и квалификационных сертификатов.

? Диверсификация поставок энергоносителей. (что бы это значило? не намек ли это на российский газ?)

? Запрет на использование оборудования 5G от "ненадёжных поставщиков" (очевидный намек на китайскую компанию Huawei, которая уже начала разворачивать сеть в Сербии).

? Имплементация судебных решений касательно Сербской Православной Церкви.

? Работать с 69-ю странами, криминализирующими гомосексуальность, чтобы продвинуть её декриминализацию.

? Признать Хезболлу всецело террористической организацией и полностью имплементировать меры по сдерживанию её операций и финансовой активности.

? Приштина соглашается на годовой мораторий подачи заявок на вступление в международные организации. Сербия соглашается на годовой мораторий кампанию по отзыву признания независимости, и воздержится от формальных или неформальных запросов от каких-либо стран или международных организаций не признавать Косово как независимое государство.

Отдельно Сербия:

? Сербия соглашается открыть офис торговой палаты в Иерусалиме (20 сентября 2020), а также перенести свое посольство в Иерусалим к 1 июля 2020 года.

Отдельно Косово:

? Косово и Израиль согласились взаимно признать друг друга.

(сербские СМИ, ссылаясь на свои источники в Белом доме, пишут, что Израиль пошел это под давлением Трампа, который таким образом хотел "поощрить" албанскую сторону за подписанное соглашение).