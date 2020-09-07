У Белоруссии из-за протестов стали заканчиваться деньги

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В Белоруссии на фоне продолжающихся протестов за месяц было потрачено 15% золотовалютных резервов, сообщается на сайте Нацбанка республики. Также известно, что курс доллара за это время вырос на 8%, а евро почти на 9%.

В Нацбанке отметили, что причиной иссякания резервов стали продажи валюты на фондовой бирже в попытке спасти белорусский рубль от дальнейшего обрушения. Стоит подчеркнуть, что падение курса рубля в Белоруссии началось после начала массовых протестов.

Также в 2020 году Белоруссия должна погасить национальный долг на 3,6 млрд долларов. При этом основная часть платежей приходится на валюту, причем на доллар, в котором Минск предпочитает делать займы.

Напомним, что ранее Лукашенко заявлял, что власти республики еще могут бороться за поддержание курса рубля. И что в рамках экономических мероприятий ожидается реструктуризация долга перед Россией.

Источник: https://www.mk.ru/