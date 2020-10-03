Перемирие на Донбассе оказалось обманом: ситуация ухудшается

/В мире/

Ситуация на Донбассе ухудшается. На линии соприкосновения идут мало известные миру стычки, снова работают снайперы и саперы, горят леса и гибнут люди.

А пресс-секретари изгаляются в формулировках о продолжении перемирия. В ход идут эвфемизмы: «неприцельный огонь», «небоевые потери», «подрывы на неизвестных взрывных устройствах»...

Взрывы гремят на Луганщине - там уже неделю бушуют пожары, горят села и трава на минных полях. Только в охваченных огнем населенных пунктах на сегодня подтверждено пять смертей, но ко многим селам сейчас не пробиться, местные украинские журналисты обвиняют власти в преуменьшении количества жертв. Ведь более 10 смертей одномоментно - это уже объявление национального траура, при этом автоматически «летят» головы местного губернатора и начальника областной службы по чрезвычайным ситуациям.

Украинские военные обвиняют в поджогах противника - мол, стреляют трассирующими пулями и, пользуясь удобной розой ветров, поджигают траву на «нейтралке». Боевые позиции сейчас - это километры кабелей, десятки дизельных электрогенераторов, куча имущества для обеспечения нормального современного быта окопной войны - все это добро теперь нещадно горит. Да что имущество - под огонь попало и сгорело единственное в этих местах пешеходное КПВВ на станице Луганской.

«На войне на седьмом году остались особые люди - циничные, опытные и умелые. Работают, не глядя на слова начальства» - поясняет «МК» источник среди военных. «А говорить о срыве перемирия первым не хочет никто. Кого б ты не обвинял, все равно, если объявил, значит ты крайний!» - продолжает военный. Перемирие длится с 27 июля и является беспрецедентно длинным для войны на Донбассе явлением.

Пока только его и пытается перед грядущими украинскими местными выборами продвигать администрация президента Владимира Зеленского как свое главное достижения. На переговорах в Минске - скандальный тупик, об обмене пленными просто прекратили говорить, на одном из последних заседаний украинская делегация прервала переговоры в знак протеста против «несанкционированной записи» разговора россиянами. Украинцы утверждают, что глава российской делегации пригрозил обнародовать какие-то куски записи переговоров. В Киеве народ это трактует однозначно - опять «наши что-то пообещали, а выполнить и боятся, и не могут».

Ключевая проблема Минских переговоров для Украины высветилась 1 октября в Киеве. Авторитетная социологическая группа «Рейтинг» обнародовала опрос, согласно которому правящая партия «Слуга народа» сейчас уже имеет рейтинг в 15%, что всего на 4% больше, чем у преследователей - партий ЕС Петра Порошенко и ОПЗЖ Виктора Медведчука. Падение популярности политической силы Владимира Зеленского просто стремительное, и в этом большую роль играет очевидно неэффективный мирный процесс. Это удивительный парадокс - переговоры в глухом тупике, на них не происходит ничего существенного для упоминания в контексте войны на Донбассе, но при этом они раз за разом продуцируют дичайшие скандалы, бьющие лично по президенту Украины, его Офису и политической силе.

Чтобы дать народу какую-то надежду, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак просто вынужден, как жонглер в цирке, бросать перед лицом электората множество информационных поводов с фронта мирных переговоров. Каждый этот «повод» впоследствии отзывается головной болью для того же Ермака. В делегацию Украины ввели представителей переселенцев из Луганской и Донецкой области, их перед тем долго и тщательно отбирали, торжественно представляли, но между делом взяли подписку о неразглашении.

От луганских переговорщиков с тех пор молчок, донецкие - журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш - выдают отчеты о ходе переговоров в социальных сетях и многочисленных интервью сразу по окончанию очередного раунда. Украинской общественности вдруг представили закулисье мирного процесса с точки зрения дилетантов. И выяснилось, что ничего «прорывного», «хорошего» и просто полезного ждать от Минских переговоров не стоит - это просто бесконечная перепалка в режиме видеоконференции без шансов на продвижение к миру.

В делегацию ввели «стариков-разбойников» - первого президента Украины 86-летнего Леонида Кравчука и 87-летнего последнего премьера УССР Витольда Фокина, но пожилые пенсионеры тут же начали свою игру. Кравчук пообещал на переговорах посодействовать отмене постановления Верховной Рады о местных выборах, по мнению России нарушавшее минские договоренности. Но подобными возможностями и влиянием на Верховную Раду не обладают ни первый президент Украины, ни нынешний - очевидно, что до выборов 25 октября Верховная Рада уже ничего переголосовывать не будет, у нее к тому же сессия закончилась.

Витольд Фокин вначале явил совершенно неожиданный гламурный скандал - его внучка, проживающая в США молодая певица, в одной из модных передач вдруг брякнула очень пухлыми губками, что она «знает Андрюшу Ермака с детства» и поскольку этот Андрюша «никак не может закончить войну», она предложила ему задействовать своего дедушку. Уровень работы Офиса президента Украины тут же обсудили все, кому не лень. Но Витольд Фокин заставил народ отвлечься от истории с внучкой довольно быстро. Сначала он публично заявил, что ключом к миру стала бы всеобщая безусловная амнистия и распространение обещанного особого статуса на весь Донбасс. Потом сообщил, что его неправильно поняли. А 30 сентября уже под камеры на заседании парламентского комитета сказал, что не имеет данных о том, что на Донбассе против Украины воюет именно Россия. Эта «крамола» вызвала такую бурю в Киеве, что уже в полночь глава Офиса президента Андрей Ермак вышел в интернет и сообщил, что Витольда Фокина уберут из Минской переговорной группы. Соответствующий Указ президента появился только на следующий день - дав пищу для новых шуток о том, что нынешний глава украинского государства только придаток к собственному главе канцелярии.

Скандал с Фокиным не вызвал кругов на переговорном прооцессе в Минске, но очень навредил Владимиру Зеленскому внутри страны. Во-первых, он отвернул от президента остатки патриотического электората - пожилой бывший премьер никогда не скрывал своих взглядов и его назначение говорит, что кто-то в окружении Зеленского, если не он сам, их таки разделяет. Отставка Витольда Фокина в свою очередь сильно задела часть людей, которая тоже не видит участия России в войне на Донбассе - таковых на Украине, как говорят социологические опросы, от 15 до 20%. И эти люди резонно считают, что они потеряли своего представителя на мирных переговорах. Ну и в-третьих, очередной раз продемонстрирована слабость позиций президента Украины, неуверенность его администрации в своих силах, что выражается в молниеносных отменах любых решений при первых же волнах возмущений в сети Фейсбук (в случае с Фокиным до митингов дело даже не дошло). Короче, мирный процесс на Донбассе выглядит плохо. И пока нет надежды на улучшение.

Источник: https://www.mk.ru/