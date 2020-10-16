Особенности налоговой системы Португалии
Налоговая система Португалии является одной из самых щедрых в Европе и быстро становится популярной среди эмигрантов из Великобритании и других стран.
Для состоятельных физических лиц налоговая система Португалии особенно благоприятна, и в сочетании с другими факторами, включая то, что она является одной из ведущих стран по исследованиям и разработкам в области новых технологий, ее привлекательность растет. Россияне часто задумуются об эмиграции в Португалию и делятся личным опытом на тематических сайтах. По количестве полезной информации познавательным является форум клиентов EU RO Group, на котором обсуждаю разные нюансы эмиграции.
Основные налоги в Португалии
Налоговый год в Португалии следует за календарным годом и заканчивается 31 декабря.
Если вы переезжаете в Португалию, вам необходимо зарегистрироваться в качестве налогоплательщика, прежде чем начинать какую-либо оплачиваемую деятельность в Португалии. Вам необходимо зарегистрироваться, чтобы стать налогоплательщиком, для чего вам необходимо получить NIF (Numero de Identicacao Fiscal), который можно запросить в местной налоговой инспекции.
На базовом уровне правила для того, чтобы стать налоговым резидентом Португалии, относительно просты.
Самый простой подход состоит в том, что если вы находитесь в Португалии 183 или более дней в одном календарном году, вы, как правило, будете классифицированы как налоговый резидент Португалии. Однако ряд других факторов также может сделать вас налоговым резидентом, в том числе:
- У вас есть постоянное место жительства в Португалии на 31 декабря этого налогового года.
- Если глава вашей семьи является налоговым резидентом Португалии
- Если вы являетесь частью команды на корабле, яхте или самолете, принадлежащем португальской организации.
- Если вы работаете в португальском государстве, независимо от страны, в которой вы работаете.
- Если вы классифицированы как налоговый резидент, ваш мировой доход облагается подоходным налогом в Португалии.
Португалия имеет различные налоговые соглашения с другими странами, включая налоговое соглашение с Великобританией, которое гарантирует, что вам не придется платить налог более одного раза на любой доход в нескольких юрисдикциях.
Если вы не являетесь резидентом Португалии, только доход, полученный в Португалии, будет облагаться налогом, обычно в размере 20%.
Португальский налог для нестандартных налоговых резидентов
Стремясь привлечь талантливых специалистов, а также состоятельных частных лиц, налоговая система Португалии имеет благоприятную налоговую систему для нерегулярных налоговых резидентов. Налоговый режим для лиц, не являющихся обычными резидентами (NHR), был введен в 2009 году и может предоставлять налоговые льготы физическим лицам в течение первых десяти лет проживания в Португалии.
Для лиц, не являющихся постоянными жителями, к полученному доходу применяется фиксированная ставка в размере 20%, независимо от уровня дохода. В настоящее время самый высокий диапазон подоходного налога в Португалии взимает 48% налога на прибыль, что является огромной разницей.
Помимо фиксированной ставки налога на прибыль в размере 20%, существует пониженная или отложенная ставка налога на дивиденды, или другой доход от инвестиций, а в некоторых случаях доход может быть освобожден от налога. Для пенсионеров действует льготный налоговый режим в отношении доходов, полученных от пенсий и других продуктов страхования жизни.
Чтобы претендовать на статус нестандартного резидента, вы не должны быть налоговым резидентом Португалии ни в одном из предыдущих пяти налоговых лет. Вы также должны соответствовать критериям налогового резидента в год подачи заявления - самый простой способ добиться этого - находиться в Португалии более 183 дней. Наконец, вам нужно подать заявление через португальские налоговые органы.
Налоговые штрафы в Португалии
Несвоевременная подача португальской налоговой декларации и своевременная оплата могут дорого обойтись. Штрафы за несвоевременную подачу заявки начинаются с 200 евро, но могут возрасти до 2500 евро. Штрафы за просрочку платежа могут варьироваться от 10% от суммы задолженности до удвоения общей суммы, но ограничены до 55 000 евро. Любые штрафы также могут привлекать проценты.
Евгений Счастливый