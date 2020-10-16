Особенности налоговой системы Португалии

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Налоговая система Португалии является одной из самых щедрых в Европе и быстро становится популярной среди эмигрантов из Великобритании и других стран.

Для состоятельных физических лиц налоговая система Португалии особенно благоприятна, и в сочетании с другими факторами, включая то, что она является одной из ведущих стран по исследованиям и разработкам в области новых технологий, ее привлекательность растет. Россияне часто задумуются об эмиграции в Португалию и делятся личным опытом на тематических сайтах. По количестве полезной информации познавательным является форум клиентов EU RO Group, на котором обсуждаю разные нюансы эмиграции.

Основные налоги в Португалии

Налоговый год в Португалии следует за календарным годом и заканчивается 31 декабря.

Если вы переезжаете в Португалию, вам необходимо зарегистрироваться в качестве налогоплательщика, прежде чем начинать какую-либо оплачиваемую деятельность в Португалии. Вам необходимо зарегистрироваться, чтобы стать налогоплательщиком, для чего вам необходимо получить NIF (Numero de Identicacao Fiscal), который можно запросить в местной налоговой инспекции.

На базовом уровне правила для того, чтобы стать налоговым резидентом Португалии, относительно просты.

Самый простой подход состоит в том, что если вы находитесь в Португалии 183 или более дней в одном календарном году, вы, как правило, будете классифицированы как налоговый резидент Португалии. Однако ряд других факторов также может сделать вас налоговым резидентом, в том числе:

У вас есть постоянное место жительства в Португалии на 31 декабря этого налогового года.

Если глава вашей семьи является налоговым резидентом Португалии

Если вы являетесь частью команды на корабле, яхте или самолете, принадлежащем португальской организации.

Если вы работаете в португальском государстве, независимо от страны, в которой вы работаете.

Если вы классифицированы как налоговый резидент, ваш мировой доход облагается подоходным налогом в Португалии.

Португалия имеет различные налоговые соглашения с другими странами, включая налоговое соглашение с Великобританией, которое гарантирует, что вам не придется платить налог более одного раза на любой доход в нескольких юрисдикциях.

Если вы не являетесь резидентом Португалии, только доход, полученный в Португалии, будет облагаться налогом, обычно в размере 20%.

Португальский налог для нестандартных налоговых резидентов

Стремясь привлечь талантливых специалистов, а также состоятельных частных лиц, налоговая система Португалии имеет благоприятную налоговую систему для нерегулярных налоговых резидентов. Налоговый режим для лиц, не являющихся обычными резидентами (NHR), был введен в 2009 году и может предоставлять налоговые льготы физическим лицам в течение первых десяти лет проживания в Португалии.

Для лиц, не являющихся постоянными жителями, к полученному доходу применяется фиксированная ставка в размере 20%, независимо от уровня дохода. В настоящее время самый высокий диапазон подоходного налога в Португалии взимает 48% налога на прибыль, что является огромной разницей.

Помимо фиксированной ставки налога на прибыль в размере 20%, существует пониженная или отложенная ставка налога на дивиденды, или другой доход от инвестиций, а в некоторых случаях доход может быть освобожден от налога. Для пенсионеров действует льготный налоговый режим в отношении доходов, полученных от пенсий и других продуктов страхования жизни.

Чтобы претендовать на статус нестандартного резидента, вы не должны быть налоговым резидентом Португалии ни в одном из предыдущих пяти налоговых лет. Вы также должны соответствовать критериям налогового резидента в год подачи заявления - самый простой способ добиться этого - находиться в Португалии более 183 дней. Наконец, вам нужно подать заявление через португальские налоговые органы.

Налоговые штрафы в Португалии

Несвоевременная подача португальской налоговой декларации и своевременная оплата могут дорого обойтись. Штрафы за несвоевременную подачу заявки начинаются с 200 евро, но могут возрасти до 2500 евро. Штрафы за просрочку платежа могут варьироваться от 10% от суммы задолженности до удвоения общей суммы, но ограничены до 55 000 евро. Любые штрафы также могут привлекать проценты.

Евгений Счастливый