"До конца века". Эксперт рассказал, чем выгодна АЭС "Аккую"

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Минэнерго Турции сообщило, что выдало лицензию на строительство третьего блока АЭС "Аккую", которую строит Росатом. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал, чем значим данный проект для обеих сторон.

Министерство энергетики и природных ресурсов Турции сообщило, что выдало лицензию на строительство третьего блока АЭС "Аккую", сооружаемой на юге страны Росатомом.

"Выдана лицензия на строительство третьего блока АЭС "Аккую". В 2023 году будет введен в эксплуатацию первый реактор, и наш энергетический портфель будет более диверсифицированным благодаря новому источнику энергии", ? говорится в сообщении Минэнерго Турции.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире радио Sputnik рассказал о значимости данного проекта для обеих сторон.

"Это сейчас самая крупная стройка Росатома за пределами России, а для Турции, соответственно, это тоже значимая стройка, до этого в стране не было атомных электростанций. В той локации, где строится станция, наблюдается дефицит электроэнергии, для Турции с точки зрения развития промышленного потенциала и увеличения потребления электроэнергии, это очень важно", ? пояснил Сергей Пикин.

Сооружение в данной местности именно атомной электростанции стало наилучшим выбором, отметил эксперт.

"Альтернативой там могло быть строительство, например, газовых энергоблоков, но тогда встал бы вопрос о привязке к поставке газа. Атомное топливо выглядит более предпочтительным, тем более что срок службы атомных станций многократно превышает срок службы любого другого генерирующего объекта, при продлении ресурса АЭС она может служить до ста лет. Это базовый, долгосрочный, до конца века источник энергии. Турция гарантирует тарифы, что обеспечивает окупаемость объекта", ? сказал Сергей Пикин.

АЭС "Аккую" ? первая атомная электростанция, строящаяся в Турции. Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт.

Сооружение АЭС "Аккую" ? первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели build-own-operate ("строй-владей-эксплуатируй"). Стоимость проекта ? порядка 20 миллиардов долларов. Строительство первого энергоблока АЭС "Аккую" с участием госкорпорации "Росатом" началось в апреле 2018 года, сооружение второго блока стартовало в апреле 2020 года.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/