"Пока гром не грянет"… Депутат об отношении жителей Армении к России

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Опрос, проведенный в Армении по заказу радио Sputnik, показал, как жители этой страны относятся к России. Свое мнение о результатах исследования высказал депутат Государственной думы Олег Морозов.

Подавляющее большинство жителей Армении хорошо относятся к России. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного по заказу радио Sputnik.

Почти 84% респондентов заявили, что относятся к России хорошо, 9,4% опрошенных признались в обратном. Затруднились ответить на вопрос 6,8% жителей Армении.

Большинство участников исследования ? 62,3% ? назвали Россию дружественной страной. На втором месте с результатом 39,9% оказалась Франция, на третьем ? Иран (6,4%). США назвали дружественной страной 5,8% опрошенных, Германию посчитали таковой 1,2% армян, а Грузию ? 0,6%. При этом 4,6% участников исследования затруднились с ответом.

По итогам опроса, почти 85% жителей Армении считают Россию союзником своей страны. С ними не согласны 11,6% опрошенных. Еще 3,6% респондентов не смогли ответить на вопрос.

Большинство респондентов (79,6%) заявили о готовности принять военно-политическую помощь от Москвы. Получить аналогичную поддержку от Франции готовы 14% жителей Армении, от Ирана – почти семь процентов, от США – пять, от Германии – 0,4%. Более 12% проголосовали за вариант "Другое", а 7,4% не определились с выбором ответа.

Исследование проводилось методом телефонного интервью 17 ноября, опрошен 501 человек. Максимальная ошибка выборки составляет 4,3%. Опрос провела компания ООО Эм Пи Джи, эксклюзивный член Gallup International в Армении по заказу радио Sputnik.

Депутат Государственной думы, член фракции партии "Единая Россия" Олег Морозов в эфире радио Sputnik прокомментировал результаты исследования.

"Я понимаю, какие бурные процессы сейчас происходят в душе каждого армянина и в целом армянского общества. Это действительно национальная драма, и по-другому не оценишь. И понятно, что все по-разному ее переживают. Я бы, наоборот, сказал, что если иметь в виду те непростые процессы, которые сегодня происходят в Армении и в душе каждого армянина, на этом фоне те цифры, которые показаны по отношению к России, по отношению к тому, что сделала Россия в результате этого кризиса и по решению по миротворцам ? это очень серьезный результат. То есть подавляющее большинство граждан Армении в любом варианте считает Россию своей братской страной, исторически с нею связанной, и плюс одобряет то решение, которое состоялось. На мой взгляд, эти цифры очень показательны", ? сказал Олег Морозов.

По его мнению, Россия не могла в данных обстоятельствах поступить иначе.

"Во-первых, не могла, учитывая много обстоятельств, в том числе и наши действительно исторические многовековые братские связи. А во-вторых, потому что мы тоже кровно заинтересованы в разрешении этого конфликта мирным способом и в его деэскалации. Потому что это, как принято говорить, наше политическое "мягкое подбрюшье", и нам совершенно ни к чему, чтобы там разгорался военный конфликт, в котором сражаются два народа, которые нам очень близки, и азербайджанский народ, и армянский народ", ? сказал депутат.

Он уверен, что Россию и Армению связывают общие ценности, не зависящие от политической конъюнктуры.

"Политики ? они приходящие, а есть вечные ценности. И если ты эти вечные ценности отдаешь в угоду этим политикам, то в итоге страдаешь сам. Мне кажется, что очень важно, чтобы армянский народ в этой ситуации хорошо понял, а кто же все-таки в историческом плане рядом, а кто далеко. Кто искренен, а кто просто деньгами оплачивает свои собственные национальные интересы", ? отметил Олег Морозов.

Понимание этого, считает депутат, приходит в самые тяжелые моменты.

"По русской поговорке: пока гром не грянет, мужик не перекрестится… Ну что ж делать, иногда вот и такие уроки исторические бывают, и они очень болезненные, но в каком-то смысле очищающие", ? считает Олег Морозов.

Он усомнился в том, что в нынешней ситуации такие страны как США и Франция искренне хотят помочь армянскому народу.

"Ну не смешите… Франция ? понятно, у Франции просто потому что за спиной огромная армянская диаспора, которая давит. Это и богатые люди, и влиятельные люди, и из сферы бизнеса, и из сферы искусства, Шарль Азнавур ? один из известнейших французских армян. Понятно, что испытывая это давление, Франция делает соответствующие реверансы. А Соединенные Штаты Америки ? это тоже понятно: где если что-то горит, там уже со спичками обязательно стоят американцы по принципу создания ситуации управляемого хаоса. Это известная доктрина, которую никто не отменял, и американцы ее "блистательно" по всему миру применяют. Это вот пример как раз того ? где Армения, а где США? Но они сегодня говорят ? вдруг они проснулись, после того как Россия сделала, что она сделала, когда собственно погасила этот пожар, вошла туда своими миротворцами ? вдруг выяснилось, что у американцев там "зачесались" интересы. Пускай бы они чесались тогда, когда там люди друг друга убивали и надо было реально вмешиваться", ? заключил депутат.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/