Муниципальная ярмарка идей: Народная инициатива стала традицией...

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С 2011 года, 4 раза в год, жители Хельсинки проводят День ресторанов.

В этот день любой желающий может открыть ресторан без каких-либо документов, но только на один день.

Акцию придумали сами жители без каких-либо разрешений города, но муниципалитет не стал мешать и признал её.

День ресторанов собирает людей вместе, но основная цель: критический взгляд на бюрократические трудности открытия общепита в городе и развитие предпринимательства.

Праздник быстро приобрёл популярность, сегодня его проводят во всей Финляндии и даже за её пределами. О случаях отравления и иных проблемах новостей нет.

@Город для людей

Источник: @Наивный лис

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Категория: Новости / В мире

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