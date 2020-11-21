Муниципальная ярмарка идей: Народная инициатива стала традицией...

/В мире/

С 2011 года, 4 раза в год, жители Хельсинки проводят День ресторанов.

В этот день любой желающий может открыть ресторан без каких-либо документов, но только на один день.

Акцию придумали сами жители без каких-либо разрешений города, но муниципалитет не стал мешать и признал её.

День ресторанов собирает людей вместе, но основная цель: критический взгляд на бюрократические трудности открытия общепита в городе и развитие предпринимательства.

Праздник быстро приобрёл популярность, сегодня его проводят во всей Финляндии и даже за её пределами. О случаях отравления и иных проблемах новостей нет.

@Город для людей

Источник: @Наивный лис