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Проблемы и решения важно обсуждать именно так - честно и открыто

«Мы здесь, в Сербии, думаем, что Россия знает всё о нас, о наших проблемах, наших симпатиях, но это не так. Сегодняшний форум – возможность рассказать о наших взглядах и потребностях, обсудить их с российскими коллегами», - общая мысль глав МИД и МВД Сербии Никола Селаковича и Александра Вулина.

Как было отмечено участниками сессии, жители Сербии практически не замечают деятельности Русской гуманитарной миссии и Российско-сербского гуманитарного центра, а она составляет важную часть российской публичной дипломатии.

Конференция «Россия на Балканах: взгляд в будущее», которая состоялась в Русском Доме в Белграде 24 июня, по мнению НОП, ярчайший верный шаг Россотрудничества и лично Евгения Примакова.

Источник:  https://balkanist.ru/vozvrashhenie-rossii-v-serbiyu-pora-perehodit-ot-slov-k-delu/

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Категория: Новости / В мире

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