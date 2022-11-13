Удастся ли Швейцарии стать нейтральной в вопросах санкций?

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В Швейцарии предложили провести референдум о неприсоединении к военным блокам и санкциям. Чем все может закончиться, рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Швейцарская народная партия (SVP) объявила сбор подписей в поддержку инициативы нейтралитета – конституцию страны предполагается дополнить новой статьей, согласно которой Швейцария не должна вступать ни в какие военные или оборонные союзы. Допускается сотрудничество с такими союзами в случае прямого военного нападения на Швейцарию. Кроме того, предлагается закрепить норму о том, что Швейцария "не принимает никаких принудительных невоенных мер против воюющих государств", то есть не вводит против них санкции.

Чтобы эта инициатива была вынесена на национальный референдум, ее авторам нужно к весне 2024 года собрать 100 тысяч подписей граждан страны.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал ситуацию.

"Швейцарская народная партия – это крупнейшая партия страны, она имеет крупнейшую парламентскую фракцию, уверенно лидирует во всех опросах общественного мнения, входит в правящую коалицию. Остальные партии Швейцарскую народную партию не любят, обвиняют в ультраправых настроениях, но от сотрудничества с ней не отказываются. Думаю, что Швейцарская народная партия и ее партнеры по неправительственной организации легко соберут 100 тысяч подписей. Но смогут ли они выиграть референдум, я не до конца уверен, хотя шансы есть. А вот изменить конституцию, боюсь, у них не получится. Они войдут в такой клинч с остальными партиями, что, скорее, те предпочтут избавиться от Швейцарской народной партии на уровне коалиции, но конституцию менять не будут", – считает Владимир Брутер.

По его мнению, именно так настроена консолидированная политическая элита страны, и даже если предложение будет поддержано на референдуме, изменений в конституции не будет.

"Они обратятся в конституционный суд, придут к выводу, что это противоречит конституции в целом, и попробуют вытеснить Швейцарскую народную партию на политическую обочину", – добавил эксперт.

Настрой политических элит можно увидеть на примере присоединения Швейцарии к антироссийским санкциям, продолжил он.

"Позицию Швейцарии по санкциям на данный момент можно описать примерно так: де факто они не сохраняют нейтралитет, а де-юре сохраняют. Поэтому даже если удастся провести референдум, то они скажут: "Это не относится к нашей конституции. Наша конституция предполагает нейтралитет, но не такой, а другой". Они очень сильно поднаторели в таких вопросах, и всегда их решают к своему удовлетворению, а вовсе не так, как предполагает демократическая процедура. Швейцария всегда считала себя частью Европы, но особой ее частью. При этом Швейцария очень боится, что противопоставит себя Европе. Поэтому она, с одной стороны, сохраняет юридический нейтралитет, а с другой – присоединяется к санкциям", – заключил Владимир Брутер.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/