Запад уже "похоронил" Украину

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Западные страны согласуют гарантии безопасности для Украины не раньше 2024 года, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik мнением на этот счет поделился политолог Юрий Кот.

Гарантии безопасности для Украины будут согласованы западными странами не раньше 2024 года, пишет The Wall Street Journal.

"Европейские чиновники предупреждали, что подготовка планов займет несколько месяцев, а некоторые двусторонние договоренности, как ожидается, будут достигнуты только в следующем году. Также нет единого мнения о том, насколько подробными должны быть обязательства", – приводит РИА Новости выдержку из статьи.

Отмечается, что переговоры с Украиной по этой теме пока ведут США и Великобритания. Вместе с тем, пишет газета, Вашингтон в настоящий момент не может выработать четкие гарантии безопасности для Киева, так как нет возможности обеспечить их выполнение в ближайшее время.

В эфире радио Sputnik политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот высказал мнение, что Запад и не собирается обеспечивать Украине гарантии безопасности.

"Когда они говорят, что согласуют гарантии безопасности для Украины после 2024 года, я бы еще добавил – после дождичка в четверг, когда рак на горе свиснет. Все дело в том, что на самом деле Запад уже для себя похоронил Украину, потерял ее, а сейчас просто продолжает совершать ритуальные обряды. Но внутри себя они уже поняли, что не получается из Украины того самого орудия против России. В этом противостоянии Россия только крепнет, а слабнет Запад. Любопытно, что в Нью-Йорке сейчас идет реклама нового документального фильма National Geographic, который называется "Так называемая Украина. Последние дни на Земле". Они прекрасно понимают, что Украина доживает свой век. Что это несостоявшееся государство, несостоявшийся проект, несостоявшееся орудие против России. И рано или поздно оно перестанет существовать на карте мира", – считает Юрий Кот